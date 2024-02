POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Uslar (La) - Zwischen Donnerstagabend, den 08.02.2024, und Freitagmorgen, den 09.02.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter einen gesichert in einer Baustelle in der Kreuzstraße abgestellten Kompressoranhänger. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.: 05571-8006-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

