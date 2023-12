Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet, mit Linienbus zusammengestoßen

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein 28 Jahre alter Pkw Fahrer aus Stadtoldendorf befuhr mit seinem Hyundai am Sonntag, 03.12.2023gegen 17.35 Uhr die Ellenser Weg in der Ortschaft Eilensen in Richtung Krugstraße (K 531). An der Einmündung zur Krugstraße übersah er, vermutlich durch die geringe Sichtweite wegen Nebels, einen Linienbus, der in Richtung Markoldendorf fuhr. Der Pkw stieß frontal in die hintere Fahrgasttür des Busses, drehte sich komplett und kam totalbeschädigt im Ellenser Weg zum Stehen. Die beiden Mitfahrerinnen des Pkw sowie der Busfahrer wurden verletzt und mussten dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

