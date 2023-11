Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 16.11.2023 fiel einer Streife gegen 18.25 Uhr in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße ein E-Scooter auf. Bei einer Kontrolle des 26 Jahre alten Fahrers aus Einbeck, stellten die eingesetzten Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest. Durchgeführte Tests in Bezug auf Alkohol- und Drogeneinfluss verliefen positiv. Der Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,3 Promille, der Drogentest deutete auf Amphetamine hin. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

