Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Zeit von Freitagabend, den 20.10.2023 und Samstagabend, den 21.10.2023, gegen 19.00 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter die Reifen eines geparkten PKW. Dieser war in Uslar, in der Straße "Neustädter Platz" abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Uslar (Tel.: 05571-80060) zu melden.

