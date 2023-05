Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Einbeck (ots)

37475 Einbeck, Reinserturmweg/Ilmeweg, 05.05.2023, 13:30 Uhr

Einbeck (He)

Die 17-jährige Motorradfahrerin einer Aprilia befährt den Reinserturmweg in Rtg. Odagsen. Als der vor ihr befindliche 20-jährige Fahrzeugführer eines BMW seine Geschwindigkeit so stark verringert und beinahe anhält, beabsichtigt die 17-Jährige an ihm vorbeizufahren. Der Pkw-Führer biegt jedoch unvermittelt nach links in den Ilmeweg ab. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich die Motorradfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden von insgesamt ca. 600 Euro.

