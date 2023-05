Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße 8, 30.04.2023, 17:28 Uhr

NORTHEIM (schuja) Am Sonntagabend befuhr ein 48-Jähriger aus Northeim mit seinem Pkw die Göttinger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Nach einem Wendemanöver kollidierte er mit einem auf dem Linksabbieger befindlichen Motorrad. Der 22-Jährige Motorradfahrer aus Northeim wurde durch den Zusammenstoß leicht an der Hand verletzt. Eine unmittelbare Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.150,-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell