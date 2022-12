POL-NOM: Unfall bei Überholvorgang

Einbeck (ots) - Einbeck (TMü) 37574 Einbeck, Greener Str. 08.12.22, 04.55 Uhr Ein 67-jähriger Einbecker befuhr am Donnerstag Morgen die Greener Str., übersah hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Linienbus und stieß gegen diesen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

