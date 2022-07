POL-NOM: Diebstahl von Damenrad

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eichstätte, Donnerstag, 21.07.2022, 15.00 Uhr bis Freitag, 22.07.2022, 20.50 Uhr Northeim (mho) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der o.g. Zeit ein in der Eichstätte geparkten VW Jetta aufzubrechen. Mittels eines unbekannten Gegenstandes wurde versucht die Beifahrertür aufzuhebeln. Vermutlich wurde der Täter gestört und ließ von der Tat ab. Am tatbetroffenen Fahrzeug ...

