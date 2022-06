Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Hund gebissen

Mechterstädt - Landkreis Gotha (ots)

Eine 36-jährige Hundebesitzerin wurde am Samstag, gegen 09:45 Uhr, im Bereich der Schulstraße in Mechterstädt bei einer Gassi-Runde von einem ihr entgegenkommenden Mischlingshund gebissen und leicht verletzt. Der Mischlingshund wurde durch ein noch unbekanntes Pärchen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren geführt. Die Geschädigte begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0145806/2022 an die Polizei Gotha (Tel. 03621/781124) zu wenden. (js)

