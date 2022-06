Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbruch - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einen Einbruch in seinen Keller stellte am 18.06.2022 ein 43-jähriger Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Schlichtenstraße in Gotha fest. Neben diversen Werkzeugen wurden durch die unbekannten Täter weiterhin Geräte der Firmen Bosch und Makita entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf geschätzt 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0145780/2022 entgegen. (js)

