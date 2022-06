Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wurde die Gothaer Polizei über eine beschädigte Glasscheibe an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof informiert. Die Scherben wurden bereits vor dem Einsatz der Polizeibeamten beseitigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter bzw. zur Ursache der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0145668/2022) zu melden. (js)

