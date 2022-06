POL-NOM: Diebstahl aus Pkw

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Donnerstag, 02.06.22, 13.45 Uhr - 14.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 02.06.22, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Holzmindener Straße in Bad Gandersheim zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 77-jährge Bad Gandersheim trug ihre Handtasche während des Einkaufens über der Schulter. Als sie an ...

