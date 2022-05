Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 33 Jahre alte Einbeckerin erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Frau hat ihren Pkw VW Up am Sonntag, 22.05.2022, gegen 15.00 Uhr in der Kanalstraße abgestellt. Als sie den Wagen am Dienstag, 24.05.2022, gegen 14.30 Uhr wieder benutzen wollte, fiel ihr sofort auf, dass auf der Fahrerseite eine großer Kratzer war. Im genannten Zeitraum hat ein bisher unbekannter Täter das Auto zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

