Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 26. Februar 2022 kam es um 01:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Demnach befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Bundesstraße 3, aus Richtung Alfeld kommend, in Richtung Einbeck. Kurz vor der Ortschaft Langenstruck kam er dann aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenbaum und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 3 teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell