Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei unterschiedliche Kennzeichen am Pkw angebracht

Northeim (ots)

Northeim, Über dem Hellewege, Waschanlage, Sonntag, 13.02.2022, 13.45 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Polizei leitet Strafverfahren gegen Fahrzeughalter ein.

Am Sonntag, den 13.02.2022 gegen 13.45 Uhr erhielt die Polizei Northeim in die Straße "Über dem Hellewege" auf dem Gelände einer Waschanlage einen Einsatz. Die Beamtinnen und Beamten stellten hier einen Pkw fest, an dem zwei unterschiedliche, nicht zum Pkw gehörige Kennzeichen angebracht waren.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erschien der Fahrzeughalter vor Ort, hierbei handelt es sich um einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in Berlin. Der Mann muss sich wegen des Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes verantworten. Wie der Pkw auf das Gelände der Waschanlage gelangt ist und ob der 43-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den Pkw geführt hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

