Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Wenzen(Kr.) 08.01.2022 - 09.01.2022

Am Sonntagmorgen, den 09.01.2022, stellten aufmerksame Bewohner in der Straße -Holiger Weg-, in der Ortschaft Wenzen fest, dass die Haustür am Wohnhaus der Nachbarn offenstand, obwohl diese zurzeit ortsabwesend sind. Die sofort hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bislang unbekannte Täter die Haustür mittels Brecheisen aufgehebelt hatten und so ins Hausinnere gelangten. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten vermutlich nach Wertgegenständen. Ob und wieviel tatsächlich entwendet wurde, kann erst nach Rückkehr der Eigentümer geklärt werden, die bereits von ihren Nachbarn in Kenntnis gesetzt worden sind. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell