Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

B 241 (js) Am 01.12.21, gegen 20.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Bollensen. Kurz vor dem Ortseingang Bollensen lag ein Baum auf der Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug touchiert. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

