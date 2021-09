Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf Parkplatz mit 3500 Euro Gesamtschaden

Einbeck (ots)

(fi.) Am Samstag den 11.09.2021 befuhr um 15:15 Uhr eine 82- jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Skoda den Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Altendorfer Tor in Einbeck. Hierbei touchierte diese beim Einfahren in eine Parklücke einen neben ihrem Skoda ordnungsgemäß geparkten anderen PKW. Es entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

