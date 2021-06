Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden

Asbeck - Einbrüche in Hotelbetriebe

Legden / Asbeck (ots)

In zwei Hotelbetriebe in Legden und Asbeck sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen.

Durch die gewaltsam aufgebrochene Haupteingangstür gelangte der Einbrecher in ein Hotel in Haulingort. Gegen 02.45 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera eine dunkel gekleidete Person mit hellen Turnschuhen und einer Taschenlampe in der Hand auf. Ob der Einbrecher Beute machte, ist derzeit unklar.

Zwischen Dienstag, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 05.10 Uhr, betraten Unbekannte ein Hotel an der Heeker Straße. Im Inneren brachen die Täter eine Zwischentür auf. Ob die Täter neben einer Schachtel Zigaretten noch weitere Gegenstände entwendeten und wie sie in das Gebäude gelangten, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell