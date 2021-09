Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche vor einem Getränkemarkt Montag, 30.08.2021, 21.20 Uhr, Kreiensen, Am Plan,

Einbeck (ots)

KREIENSEN (hoj) Am Montag, 30.08.2021 gegen 21:20 Uhr verließ eine 53-jährige Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in Kreiensen zusammen mit einer Kollegin nach Dienstende den Markt. Da es beim Verschließen der Eingangstür Probleme gab, gingen beide Mitarbeiterinnen zur Überprüfung nochmals in den Markt. Die Handtasche der 53-jährigen stellte sie vor dem Markt, rechts am Eingang, ab. Die andere Kollegin stellte ihre Taschen, jedoch auf der anderen Seite, ebenfalls vor dem Markt ab. Als beide nach der Überprüfung des Marktes diesen wieder verließen, stellte die 53-jährige fest, dass ihre Handtasche verschwunden war. Die Taschen der zweiten Mitarbeiterin befanden sich noch vor Ort. Eine Nachschau auf dem leeren Parkplatz verlief ergebnislos. Bei der entwendeten Handtasche handelte es sich um eine schwarze Damen-Lederhandtasche, im vorderen Bereich gesteppt, im hinteren Bereich glatt, mit einem schwarzen Lederfransen-Anhänger am Reißverschluss. Neben Bargeld, Handy, EC-Karten und Ausweisen wurde auch ein auffälliger blauer Chip mit weißen Kreis und der Nummer 11 oben und unten 414445, entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem blauen Chip machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kreiensen, 05563 - 999130 oder bei der Polizei in Einbeck 05561 - 94978-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell