Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroschrott ohne Genehmigung gesammelt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Ellensen (Kr.) Mittwoch, 18.08.2021; 14:36 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 18.08.2021, kontrollierte eine Polizeistreife in der Straße Am Rennenberg in Ellensen den Fahrer eines kleinen Lieferwagens. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 60jährige, aus Dassel stammenden Fahrer, Elektroschrott geladen hatte, ohne eine Genehmigung dafür zu besitzen. Eine Reisegewerbekarte konnte er ebenfalls nicht vorzeigen. Abschließend konnte noch ermittelt werden, dass der Fahrer zudem gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr, das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Straßenverkehrsordnung verstoßen hatte. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden noch vor Ort gegen den Fahrer eingeleitet.

