Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In geparkten Pkw gefahren

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Wilhelmstraße, Mittwoch, 14.07.21, 06.20 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 14.07.21, gegen 06.20 Uhr befuhr eine 53-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Wilhelmstraße in Kreiensen von der Holzmindener Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Burg Apotheke kam die Einbeckerin aufgrund eines körperlichen Mangels von ihrer Fahrspur ab und geriet in den dort geparkten Pkw Audi A4 eines 36-jährigen Einbeckers. Die Einbeckerin, sowie ihre 64-jährige Beifahrerin werden durch den Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstanden an den Kraftfahrzeugen Schäden in Höhe von ca. 10.500,- EUR Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

