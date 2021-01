Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr

NortheimNortheim (ots)

Moringen, OT Weper, Segelflugplatz

Sa., 02. Jan. 2021 bis Fr., 08. Jan. 2021, 20.00 Uhr

MORINGEN (ri). Unbekannte befuhren mit einem Pkw die Rasenfläche des Segelflugplatzes und verursachten durch wilde Fahrmanöver Schäden an der Rasenfläche. Aus dem Neuschnee wurden Rampen / Haufen aufgeschichtet und diese offensichtlich mit einem an dem Pkw angebundenen Schlitten als Sprungschanzen genutzt. Durch die Rampen / Haufen konnte der Flugplatz nicht mehr als potentielle Notlandefläche genutzt werden, der Schaden an der Grasnarbe beträgt ca. 200 Euro.

Die Polizei Northeim bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der tel.-Nr. 05551/7005-0

