Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhofstr. 14, Zeit: Freitag, 20.11.2020, zwischen 16:30 Uhr -- 16:50 Uhr. Unbekannter Täter machte sich an einem ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf, schwarzmetallic, zu schaffen. Dem Golf wurde ein nicht unerheblicher Lackkratzer auf der Beifahrertür zugefügt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,-Euro. Insbesondere Anwohner aus der Bahnhofstraße in Kreiensen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeistation in Kreiensen -Tel.05563 999130- oder an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 919200- zu melden. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen und die Ermittlungen dauern an.

