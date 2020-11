Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, Grimsehlstr. 42, Parkplatz Aldi Markt. Zeit: Donnerstag, 19.November 2020, zwischen 15:10 Uhr -- 15:40 Uhr. Eine Kalefelderin suchte mit ihrem PKW Dacia Duster, braun, den Aldi Markt in Einbeck auf und erledigte dort ihre Einkäufe. Als sie nach nur 30 Minuten zu ihrem Dacia zurückkehrte, mußte sie feststellen, dass dem Fahrzeug ein Reifenschaden zugefügt wurde. Es wurde der hintere linke Reifen beschädigt. Der nun Unfallflüchtige stieß vermutlich beim Einparken.-Ausparken gegen den Reifen und er entfernte sich unerlaubt. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen, so dass Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Einbeck -Tel. 05561 949780- oder an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 919200- zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell