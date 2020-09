Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Terrassentür beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr. Heinrich-Jasper-Straße, Samstag, 01.08.20 - Sonntag, 20.09.20

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Samstag, 01.08.20 - Sonntag, 20.09.20, zerstörten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, in Bad Gandersheim gelegenen ehemaligen Hotels. Ob der oder die Täter in das Gebäude eindringen wollten und bei der Tat gestört wurden oder ob es sich ausschließlich um eine Sachbeschädigung an der Glastür gehandelt hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200,- EUR. Zeugen, die in dem o.g. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

