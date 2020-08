Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Auetalstraße. Zeit: Sa. 29.08.2020, gegen 23.30 Uhr. Kradfahrer aus Moringen befuhr die Auetalstraße, von Sebexen kommend, in Richtung Ortsmitte und er übersah die dortige Fahrbahnverengung, worauf er ins Straucheln geriet und mit seiner Honda zu Fall kam. Am Krad entstand leichter Sachschaden in Höhe von 500.-Euro. Nach VU-Aufnahme konnte der Kradfahrer seine Fahrt nach Hause fortsetzen.

