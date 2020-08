Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Fachwerkhauses - Hunde warnen Hauseigentümer

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Kaisergasse, Donnerstag, 13.08.20, 01.50 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Nacht von Mittwoch 12.08.20 auf Donnerstag, 13.08.20, kam es gegen 01.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Obergeschoss eines Wohnhauses in Kalefeld / Echte, in der Kaisergasse zu einem Brand. Nachdem sich die Hauseigentümer am Mittwochabend zu Bett begeben hatten, fing um 01.50 Uhr plötzlich einer der drei im Haus befindlichen Hunde an zu bellen und machte so offensichtlich auf eine ungewöhnliche Situation aufmerksam. Nachdem die Hausbesitzer davon erwachten, stellte die 54-jährige Geschädigte bei einer Nachschau Feuer im Bereich der Küche des Obergeschosses fest. Ihr 50-jähriger Ehemann versuchte die Flammen noch mit eigenen Mitteln zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Haus verhindert werden konnte. Die beiden Hauseigentümer, sowie die drei Hunde konnten das brandbetroffene Gebäude unverletzt verlassen und sind zunächst bei Bekannten untergekommen. Weder zur Brandentstehung, noch zur Schadenshöhe können zum Zeitpunkt der Berichterstattung konkrete Aussagen getroffen werden. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren bei dem Einsatz 65 Kameraden / -innen der Feuerwehren Echte, Gandersheim und Kalefeld im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell