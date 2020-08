Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Leitpfosten und Baum touchiert und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, K 602, Wiershausen Rtg. Böhmerberg, Montag, 10.08.20, 21.10 Uhr

KALEFELD (schw) Am Montag, 10.08.20 wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen möglichen Unfall im Bereich Kalefeld auf der K 602 nahe Wiershausen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Zeugen, der angab, dass durch einen Zeugen kurz zuvor ein Knallgeräusch wahrgenommen werden konnte. Am Unfallort konnten des weiteren Teile eines Kraftfahrzeugs, sowie beschädigte Leitpfosten und ein beschädigter Baum vorgefunden werden. Aufgrund der Sachlage und der Aussage von Zeugen befuhr offensichtlich ein zur Aufnahmezeit unbekannter Kraftfahrzeugführer die K 602 aus Sebexen kommend, in Richtung Bömerberg. In Höhe der Wiershäuser Straße kam der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit zwei Leitpfosten und einem Straßenbaum. Der Verkehrsteilnehmer verblieb nach dem Unfall allerdings nicht vor Ort, um eine Schadensregulierung einzuleiten, sondern entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. An den Verkehrseinrichtungen und dem Straßenbaum entstand ein Schaden von ca. 2000,- EUR. Am Dienstag, 11.08.20, 09.00 Uhr meldete sich ein 27-jährger Kalefelder bei der Polizei in Echte und teilte mit, dass er am gestrigen Abend mit einem Ford Transit einen Unfall verursacht und die Unfallstelle unter Schock verlassen habe. Der Kalefelder muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An dem Kfz entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,-

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell