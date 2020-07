Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandserie geht weiter - wieder Altkleidercontainer angesteckt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 09.07.2020, wurde der Polizei gegen 05.15 Uhr erneut ein brennender Altkleidercontainer in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Eine Frau hat beim Altkleiderentsorgen das Feuer entdeckt, das im Anschluss von der Einbecker Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf 800 bis 1000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass dieser erneute Vorfall im Zusammenhang mit den vorherigen Bränden in den letzten Tagen steht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

