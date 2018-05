POL-NOM: Unfall mit Erdgas-Pkw

Northeim (ots) - Moringen, K 425 zwischen Moringen und Vorwerk Holtensen, 04.05.18, 11.20 Uhr

MORINGEN (schw) - Am Freitag, 04.05.18, 11.20 Uhr befuhr ein 69-jähriger Moringer mit seinem Erdgas betriebenen Pkw die Kreisstraße 425 zwischen Moringen und dem Vorwerk Holtensen. In Höhe des dortigen Bahnüberganges kam der Fahrzeugführer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Strommast. Nachdem sich das Fahrzeug in dem Strommast verkeilt hatte, geriet es in Vollbrand und konnte erst durch die Feuerwehr Moringen gelöscht werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in das northeimer Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand an dem Fahrzeug und dem Strommast ein Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR Für den Zeitraum der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die K425 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell