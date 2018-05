POL-NOM: Verkehrsunfallfluchten

Osterode (ots) - Osterode, Im Strange, 03.05.18, 13.30 Uhr - 15.00 Uhr, Eisensteinstraße, 03.05.18, 07.30Uhr - 17.00 Uhr

OSTERODE (US) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße Im Strange mit seinem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW einer Firma aus Wuppertal. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung i.H.v. 1000,-- Euro zu kümmern. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Eisensteinstraße. Auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten PKW einer 38jähr. Frau aus Hörden. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden i.H.v. 2000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell