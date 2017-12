POL-NOM: Einbruch in einen Friseursalon

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (Kr.) Bad Gandersheim, Hagenmühlenweg, dortiger Friseuersalon, Mittwoch 20.12.2017, 18:20 Uhr-Donnerstag 21.12.2017 07:15 Uhr. Im oben genannten Tatzeitraum verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Seitenfenster Zugang in die Räumlichkeiten eines Friseursalon im Hagenmühlenweg. Entwendet wurde Bargeld in dreistelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200.

