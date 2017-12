POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (Kr.) Bad Gandersheim, Am Hasengrund, Samstag, 23.12.2017, 15:20 Uhr. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Kreiensen befuhr mit seinem PKW die Straße Am Hasengrund. Dort streifte er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1800,- Euro.

