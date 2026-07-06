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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenhagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in Lauenhagen

Lauenhagen (ots)

(KEM) Am späten Sonntagnachmittag (05.07.2026) kam es in Lauenhagen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:55 Uhr. Ein Ford war in diesem Zeitraum auf einem Grundstück in der Straße Hülshagen (Bereich Hülshagen 2) abgestellt.

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Der dabei entstandene Sachschaden ist erheblich: Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 4.000 Euro.

Zeugenaufruf: Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Hülshagen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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