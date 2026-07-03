Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW
Stolzenau (ots)
(KEM) Am Donnerstag (02.07.2026) zwischen ca. 11 und 13 Uhr wurde ein an der Schulstraße 2 auf einem Parkplatz geparkter Ford S-Max durch bislang unbekannte Person beidseitig mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt geschätzt ca. 1.500 Euro.
Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.
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