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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter stehlen Unterhose und Sportschuhe

Nordhausen, Grimmelallee (ots)

Im Zeitraum 12.06.2026 / 22:00 Uhr bis 13.06.2026 / 12:00 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter am Briefkasten eines 43-jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Der Briefkasten wurde beim gewaltsamen Öffnen beschädigt und aus dem Inneren diverse Post entwendet. Hierunter befand sich auch eine Unterhose im Wert von 10,- Euro, die der Geschädigte im Rahmen eines Unterhosen-Abos erhielt. Besondere Merkmale zu der Unterhose wurden nicht bekannt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass in einem korrespondierenden Tatzeitraum einem 51-jährigen Nachbarn aus dem gleichen Mehrfamilienhaus ein Paar Sportschuhe vor der Wohnungstür durch Unbekannt entwendet wurde. Es handelt sich hierbei um Schuhe der Marke Adidas vom Typ NMD R1 in der Größe 44 2/3. Die Schuhe sind dunkel. Die Sohle ist weiß und hat Applikationen in rot und blau. Zeitwert: ca. 70,- Euro. Es ist zu vermuten, dass beide Taten aufgrund örtlicher und zeitlicher Komponente im Zusammenhang stehen.

Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft oder dem Verbleib von Beutegut nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen "Unterhose": ST/0147009/2026 Aktenzeichen "Sportschuhe": ST/0147011/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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