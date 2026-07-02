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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - "Coffee with a Cop": Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg lädt zum Bürgerdialog auf die Wochenmärkte der Region

LK Nienburg und Schaumburg (ots)

(KEM) Ein Kaffee, ein offenes Ohr und Gespräche auf Augenhöhe: Unter dem bewährten Motto "Coffee with a cop" (Kaffee mit der Polizei) setzt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg auch in diesem Jahr ihre erfolgreiche Dialog-Reihe fort. Im Laufe des Julis sucht die Polizei den direkten und unkomplizierten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern mitten im Alltag - auf den Wochenmärkten der Landkreise Nienburg und Schaumburg.

An insgesamt sieben Terminen stehen Henri Slaar aus dem Präventionsteam der Inspektion sowie die jeweiligen Kontaktbereichsbeamten der örtlichen Kommissariate für Fragen, Sorgen oder einfach einen netten Plausch bereit. Als sprichwörtlicher "Eisbrecher" wird interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein kostenloser Kaffee oder Tee angeboten - das Heißgetränk ist jedoch kein Muss, um ins Gespräch zu kommen.

Das Themenspektrum des Infostandes ist breit gefächert: Die Beamtinnen und Beamten beraten fachkundig zu aktuellen Präventionsthemen wie Einbruchsschutz oder den Maschen des sogenannten "Enkeltricks". Auch Fragen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Informationen zur Nachwuchswerbung und den Karrierechancen bei der Polizei werden gerne beantwortet. Gleichzeitig ist Raum für den ganz alltäglichen Austausch über Themen, die die Menschen in der Region bewegen.

Die Polizei ist an den jeweiligen Markttagen leicht an ihrem zentral platzierten Streifenwagen mit Pavillon zu erkennen und freut sich auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher und anregende Gespräche.

Die Termine im Überblick (jeweils auf den Wochenmärkten):

   -	04.07.2026: Stadthagen
   -	09.07.2026: Hoya
   -	11.07.2026: Rinteln
   -	14.07.2026: Stolzenau
   -	16.07.2026: Bad Nenndorf
   -	24.07.2026: Bückeburg
   -	25.07.2026: Nienburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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