POL-NI: Möglichkeit der Fahrradkodierung im Rahmen des Felgenfestes am 15.06.2025

Haste (ots) - (Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Brand an der Schulstraße 18 in Haste. Bislang unbekannte Täterschaft zog einen Altpapiercontainer auf den gummierten Schulhof der Grundschule in Haste und zündete dessen Inhalt an. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich am Freitag den 30.05.2025 zwischen etwa 1:15 ...

