Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, den 25.02.2025, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Straße Am Helweg in Stadthagen ereignete.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den in einer Parklücke, in der Nähe des Eingangs, abgestellten Toyota einer 74-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Lindhorst.

Der Toyota wurde hierdurch an der hinteren rechten Tür sowie am Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro beziffert.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum unfallbeteiligten Fahrzeug mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell