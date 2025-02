Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - 67-Jährige nach schwerem Verkehrsunfall verstorben

Rinteln (ots)

(KEM) Am Donnerstagnachmittag, den 06.02.2025, gegen 15.50 Uhr ereignete sich an der Straße Galgenfeld in Rinteln ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Omnibus, bei dem die Radfahrerin lebensbedrohlich verletzt wurde. Sie verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 67-jährige Rintelnerin mit ihrem Fahrrad das Galgenfeld in Richtung Große Tonkuhle und beabsichtigte an der Einmündung links abzubiegen, um der Straße Galgenfeld weiter zu folgen. Zu gleicher Zeit kam von links ein von einer 47-jährigen Extertalerin gefahrener Linienbus. Trotz Notfallbremsung gelang es der 47-Jährigen nicht mehr, eine Kollision zu verhindern, sodass die 67-Jährige frontal erfasst wurde. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am späten Abend erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die Radfahrerin verstorben ist.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 67-Jährige die Vorfahrt des Linienbusses missachtete. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde ein Verkehrsunfallsachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße bis zur Straße Große Tonkuhle gesperrt.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Im Bereich der Frontscheibe des Linienbusses ist durch die Kollision das Glas gebrochen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Bückeburg zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell