POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots) - (KEM) Die Polizei Stadthagen war gestern gegen 17.45 Uhr an der Bahnhofstraße in Stadthagen im Einsatz, nachdem ein Fahrzeugführer infolge eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor. Glücklicherweise kam der 32-jährige Rintelner mit seinem Mercedes an der Ampel zum Stehen. Eingesetzte Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe und übergaben den jungen Mann an den Rettungsdienst, der ihn ins ...

mehr