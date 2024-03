POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am 12.03.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft in der Jahnstraße zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr die Geldbörse einer 70-Jährigen. Die Geldbörse befand sich in einer mittels Reißverschluss verschlossenen Handtasche. In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und 150 Euro Bargeld. Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen ...

