POL-NI: Unter Drogeneinfluss gefahren

Meerbeck (ots) - (bae)Am 04.02.2023 um 10:18 Uhr kam es in Meerbeck, auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Stadthägerin wollte mit ihrem Opel nach rechts, auf die Niedernwöhrener Landstraße in Richtung Stadthagen abbiegen. Eine 41-jährige Helpsenerin, fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Ford auf die vor ihr Fahrende auf. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ...

