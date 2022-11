POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Eilsen (ots) - (ma) Eine 77jährige Rentnerin aus der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Eilsen hatte am vergangenen Freitag Probleme mit ihrem Fernsehempfang und wandte sich an ihren Fernsehanbieter. Um 14.00 Uhr sind nach Angaben der Anzeigeerstatterin zwei Männer von dem Unternehmen erschienen, legten zumindest eine Visitenkarte vor und überprüften die Technik des Fernsehers im Schlafzimmer. Ein Mitarbeiter wusch sich nach erledigter Arbeit im Bad die Hände, wobei der ...

mehr