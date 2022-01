Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zwei Lkw blieben in Wiese stecken

Am Montag hatte ein Abschlepper in Heidenheim alle Hände voll zu tun.

Kurz nach 23.30 Uhr lotste das Navigationsgerät eines 62-Jährigen ihn und seinen Lastwagen in die Robert-Bosch-Straße nach Heidenheim. Da er eigentlich in die namensgleiche Straße in Herbrechtingen gelangen wollte, versuchte er zu wenden. Dabei bemerkte er nicht, dass sich unter der Schneedecke eine Wiese befand. Dort blieb das Fahrzeug stecken. Ein zur Hilfe gerufener Service-Lastwagen wollte ihn bergen. Doch auch dieses Fahrzeug kam nicht mehr aus der Wiese heraus. Letztlich befreite ein Abschleppdienst beide Lastwagen aus ihrer misslichen Lage. Die Polizei führte belehrende Gespräche mit den Fahrern, damit diese künftig aufmerksamer sind. Zur Sicherheit aller.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

