POL-NI: Polizeilicher Vortrag vor auszubildenden Notfallsanitäterinnen

Hoya (ots)

(opp) Auf Einladung des Praxisanleiters des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) der Rettungswache Hoya, Sven Hoppe sowie des Ausbildungsleiters Joachim Salome erschien am 12.05.2022 Polizeioberkommissar Thomas Oppermann vom Polizeikommissariat Hoya in den neuen Räumlichkeiten des frisch bezogenen Gebäudes. Die dort beschulten Auszubildenden befinden sich im zweiten Ausbildungsjahr zu Notfallsanitäterinnen und verfügen auch schon über Kenntnisse zum praktischen Einsatzgeschehen auf einem Rettungswagen. In dem Vortrag wurden unterschiedliche Themen angesprochen, die für die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Polizei an gemeinsamen Einsatzstellen wichtig sind. In lockerer Atmosphäre legten beide Institutionen ihre Tätigkeitsfelder bei entsprechenden Einsätzen dar und erarbeiteten verschiedene Lösungsansätze zum gemeinsamen Verständnis und zur Bewältigung ihrer entsprechenden Aufgaben. So ging es u.a. um das spurenschonende Verhalten an Unfallörtlichkeiten, die Inanspruchnahme von Sonder/-Wegerechten aber auch die Erläuterung der jeweiligen Führungsstrukturen am Einsatzort. Aus polizeilicher Sicht war es auch wichtig darzulegen, dass der Rettungsdienst ausschließlich gefahrenabwehrend tätig ist, während die Polizei neben der Gefahrenabwehr auch für die Strafverfolgung, einschließlich der Beweissicherung am Einsatzort, verantwortlich ist. So wurden die Rettungskräfte z.B. sensibilisiert, soweit möglich, an Einsatzorten spurenschonend vorzugehen. Schlußendlich war man sich einig, dass diese Art von Austausch im Rahmen der ASB-Ausbildung in Hoya regelmäßig stattfinden solle.

