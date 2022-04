Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Straßenlaterne touchiert und geflüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10.-11.04.2022, zwischen ca. 23.00 Uhr und 07.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher eine Straßenlaterne in Nienburg an der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße in Höhe des Restaurants Sarajevo. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten abgebrochene schwarz/silberne Frontfahrzeugteile in unmittelbarer Nähe der Straßenlaterne bis hin zu dem Zebrastreifen an der Leinstraße fest. Unter anderem stellten sie ein Teil einer Frontschürze sicher, auf der der Schriftzug "Golf A7 Sportsvan Frontverkl. Tungsten" abgebildet war. An der Straßenlaterne war zudem silberfarbener Lackabrieb erkennbar. Die Straßenlaterne war in Richtung Leinstraße abgeknickt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden PKW und/oder dem Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

