Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Hoverboards in einer Diepenauer Wohnung fordert eine leicht verletzte Person

Am Dienstag, 18. Januar 2022, gegen 09.50h, wurden die Polizei Stolzenau und die Feuerwehr Diepenau zu einem Brand in der Langen Straße in Diepenau gerufen. Hier sollte ein Hoverboard in Brand geraten sein. Die Feuerwehrkräfte, die mit 18 Mann eingesetzt waren, konnten das Feuer rasch ablöschen. Nach Auskunft der zum Vorfallszeitpunkt alleine in der betroffenen Wohnung befindlichen 27jährigen Bewohnerin, habe sie gegen 09.50h Brandgeruch in ihrer Wohnung wahrgenommen. Sie habe schließlich feststellen können, daß ein im Flur des Erdgeschoß liegendes Hoverboard Feuer gefangen hatte. Gemeinsam mit einem hinzugerufenen Bekannten, habe man selbständig mit Löscharbeiten begonnen und das Gerät ins Freie schaffen können. Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen aufgrund Einatmens von Rauchgasen und wurde ambulant behandelt, konnte jedoch zuhause verbleiben. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt, eventuell könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Polizei Stolzenau hat mit Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Zu einem nennenswerten Schaden ist es in der Wohnung durch das Feuer nicht gekommen, lediglich der Einsatz von Löschpulver zog eine größere Verschmutzung nach sich.

