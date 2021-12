Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei beendet Probefahrt

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 51jährige Frau aus Auhagen unternahm am Sonntag gg. 12.40 Uhr auf der Langen Straße in Bückeburg nach eigenen Angaben eine Probefahrt mit einem am Vortag erworbenen E-Scooter.

Das Elektrokleinstfahrzeug ist durch die Nutzerin ohne gültige Versicherung in Betrieb genommen worden.

Gegen die Auhägerin wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und entsprechend die Weiterfahrt untersagt.

